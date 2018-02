Tuż przed piątą rocznicą historycznej dymisji papieża, "Corriere della Sera" publikuje list emerytowanego 90-letniego papieża Benedykta XVI.

Publicysta dziennika Massimo Franco, do którego adresowany jest ten złożony z dziewięciu linijek list, wyjaśnił czytelnikom, że w związku ze zbliżającą się rocznicą abdykacji redakcja postanowiła zwrócić się do emerytowanego papieża z pytaniem o jego zdrowie i samopoczucie.

11 lutego 2013 roku Benedykt XVI wywołał na świecie szok, ogłaszając, że ustępuje z powodu braku sił i ze względu na swe zdrowie. Wyjaśnił, że będzie żył "ukryty dla świata". Zakończył posługę następcy świętego Piotra 28 lutego. Pozostał za Spiżową Bramą, gdzie mieszka w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich.



W liście przekazanym włoskiemu dziennikarzowi napisał: "Wzruszyło mnie to, że wielu czytelników Pana gazety pragnie wiedzieć, jak spędzam ten ostatni okres mego życia".



"Mogę tylko powiedzieć, że w powolnym zmniejszaniu się sił fizycznych wewnętrznie pielgrzymuję do Domu" - dodał emerytowany papież. "To wielka łaska dla mnie, że jestem otoczony na tym ostatnim odcinku drogi, niekiedy trochę męczącym, przez taką miłość i dobroć, jakich nie mógłbym sobie wyobrazić" - wyznał.



Papież podkreślił: "Także pytanie Pańskich czytelników uważam za towarzyszenie mi na drodze. Za to mogę tylko podziękować, zapewniając was wszystkich o mojej modlitwie".



Franco przypomniał, że w ostatnim czasie Benedykt XVI "zniknął z horyzontu publicznego".



Wcześniej emerytowany papież na zaproszenie swego następcy Franciszka uczestniczył w kilku ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła, na przykład w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII.