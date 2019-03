Zabił cztery osoby w muzeum. Grozi mu 30 lat więzienia





»

Belgijski sąd uznał w czwartek obywatela Francji Mehdiego Nemmouche'a za winnego zamordowania czterech osób w muzeum żydowskim w Brukseli w 2014 roku. Był to pierwszy znany przypadek ataku przeprowadzonego przez dżihadystę z europejskim obywatelstwem, który powrócił z Syrii.

Proces Nemmouche'a i Bendrera rozpoczął się w styczniu. Wyrok zostanie ogłoszony w poniedziałek. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Zamachowiec pilnował zakładników w Syrii. Rozpoznali go ci, którzy przeżyli Kilku francuskich... czytaj dalej » 24 maja 2014 roku 29-letni wówczas Nemmouche wszedł uzbrojony między innymi w kałasznikowa i rewolwer do Muzeum Żydowskiego Belgii, a następnie otworzył ogień, zabijając dwójkę izraelskich turystów, Francuzkę oraz Belga. Sześć dni później został aresztowany w Marsylii.

Nemmouche urodził się w Roubaix na północy Francji w rodzinie algierskiego pochodzenia. Był znany francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości, w przeszłości odsiadywał wyrok za rabunek.

W więzieniu miał poznać Nacera Bendrera, który później dostarczył mu broń do ataku i który również w czwartek został uznany za winnego współudziału w morderstwie.

Obaj byli uznawani przez francuskie służby penitencjarne za zradykalizowanych więźniów.

Walczył dla tak zwanego Państwa Islamskiego

Zaledwie kilka tygodni po wyjściu z więzienia Nemmouche wyjechał do Syrii, aby walczyć w szeregach tak zwanego Państwa Islamskiego (IS).

Według francuskich władz był on jedną z osób pilnujących czterech francuskich dziennikarzy uprowadzonych w Syrii przez IS i w związku z tym może jeszcze odpowiadać przed sądem we Francji za porwanie. Prawdopodobnie na początku 2014 roku powrócił do Francji.