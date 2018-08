"Najbardziej intymny portret prezydenta". Opisał aferę Watergate, teraz wydaje książkę o Trumpie

Dziennikarz Bob Woodward, który razem z Carlem Bernsteinem w latach 70. ujawnił aferę Watergate zakończoną ustąpieniem z urzędu ówczesnego prezydenta Richarda Nixona, napisał książkę o Białym Domu prezydenta Donalda Trumpa.

Książka pod tytułem "Fear" (pol. "Strach") ukaże się 11 września, w 17. rocznicę ataków terrorystycznych na World Trade Centre w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie, zaledwie na kilka tygodni przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

"Najbardziej intymny portret prezydenta"

Rozpoczął się proces współpracownika Trumpa. "Nie było żadnej zmowy" Przed... czytaj dalej » Będzie to pierwsza książka o Trumpie i 19. w karierze 75-letniego Woodwarda, zdobywcy Pulitzera. Portal telewizji CNN, powołując się na źródła zaznajomione z książką, pisze, że powstała w oparciu o setki godzin nagranych rozmów ze źródłami i "dostarcza pogłębionej wiedzy na temat myśli i decyzji Trumpa na wszystkie tematy od bezpieczeństwa narodowego, po dochodzenie w sprawie Rosji (dotyczące ingerowania w wybory prezydenckie w 2016 roku - red.), czy demonstracji białych suprematystów w Charlottesville w Wirginii" - pisze CNN.

Dodaje, że Woodward przepytał na temat Trumpa dziesiątki urzędników, uzyskał dostęp do dokumentów, wspomnień i notatek, w tym napisanych przez prezydenta.

- "Strach" będzie najbardziej intymnym portretem prezydenta, jaki został opublikowany w pierwszych latach prezydentury - powiedziało źródło.

Wydawnictwo Simon and Schuster w zapowiedzi książki obiecuje, że publikacja "odsłania w bezprecedensowych szczegółach przerażające życie w środku Białego Domu prezydenta Donalda Trumpa i dokładnie przedstawia, w jaki sposób podejmuje on główne międzynarodowe i krajowe decyzje polityczne".

Woodwardowi, jednemu z najsłynniejszych dziennikarzy dochodzeniowych świata, udało się utrzymać w tajemnicy fakt pisania książki przez ostatnich 19 miesięcy.

"Prawdziwa władza (...) to strach"

Tytuł książki pochodzi z wypowiedzi Donalda Trumpa podczas rozmowy z Bobem Woodwardem i reporterem dziennika "Washington Post" Robertem Costą w kwietniu 2016.

Costa zapytał Trumpa - wówczas kandydata do nominacji Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich roku 2016 - czy zgadza się z prezydentem Barackiem Obamą, który w jednym z wywiadów powiedział, że "prawdziwa władza polega na tym, że można osiągnąć to, czego się chce, bez uciekania się do użycia przemocy".

Trump zaproponował spotkanie. Iran nie jest zainteresowany Donald Trump... czytaj dalej » Donald Trump początkowo zdawał się zgadzać z Barackiem Obamą: - No cóż, wydaje mi się, że jest w tym trochę prawdy. Prawdziwa władza oparta jest na szacunku - powiedział. Jednak po chwili namysłu miał dodać: - Prawdziwa władza, nie chcę nawet używać tego słowa, to strach.

Opisał aferę Watergate

Bob Woodward, który przed podjęciem pracy dziennikarskiej był oficerem łącznikowym marynarki wojennej w Kongresie USA, w swojej karierze razem z zespołem dziennika "Washington Post" dwukrotnie otrzymał Nagrodę Pulitzera, nazywanego "Oscarem amerykańskiego dziennikarstwa".

Pulitzera za służbę społeczeństwu otrzymał razem ze swoim redakcyjnym kolegą Carlem Bernsteinem i zespołem dziennika "Washington Post" w roku 1973. Dziennikarzy uhonorowano za "rozpracowanie" włamania do siedziby Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej w eleganckim kompleksie biurowo-rezydencyjnym Watergate w Georgetown - w prestiżowej dzielnicy amerykańskiej stolicy.

Trump chce spotkać się z Rouhanim. "Trudno w takiej sytuacji o zaufanie" - To... czytaj dalej » Dziennikarskie śledztwo Woodwarda i Bernsteina w sprawie tego banalnego z pozoru włamania, którego celem było założenie podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego Partii Demokratycznej, doprowadziło dwóch wtedy młodych dziennikarzy do wykrycia powiązań pięciu włamywaczy z Białym Domem. W rezultacie dochodzenie to zmusiło ówczesnego prezydenta, republikanina Richarda Nixona do złożenia urzędu w roku 1974 przed końcem swojej drugiej kadencji w obawie przed możliwością pozbawienia go urzędu w rezultacie procesu Kongresu USA, zwanego "impeachmentem".

Richard Nixon był jedynym prezydentem w historii USA, który złożył najwyższy urząd w państwie przed końcem kadencji.

Zbiór artykułów poświęconych aferze Watergate Boba Woodwarda i Carla Bernsteina ukazał się w formie książkowej pod tytułem "All the President's Men" (pol. "Wszyscy ludzie prezydenta"). Książka ta stała się podstawą scenariusza filmu pod tym samym tytułem, w którym w roli Woodwarda wystąpił Robert Redford, a w roli Carla Bernsteina - Dustin Hoffman.