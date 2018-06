Imigranci trafią do wojskowych baz w Teksasie

Foto: PAP/EPA/Department of Health and Human Services / HO Video: Anna Czerwińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Mnie to nie obchodzi, a ciebie?". Melania Trump szokuje...

Amerykańska pierwsza dama odwiedziła ośrodek dla dzieci, które nielegalnie przekroczyły amerykańską granicę i zostały odseparowane od swoich rodziców. Sama decyzja o wizycie spotkała się z pozytywnymi opiniami. Kontrowersje wywołała jednak kurtka, którą pani Trump miała na sobie podczas wsiadania do samolotu. Napis na kurtce brzmiał "I don't really care, do you?", czyli "Mnie to nie obchodzi, a ciebie?". Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

