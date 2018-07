Bogata w ropę, ale biedna. Demonstracje w Basrze





Premier Iraku Hajdar al-Abadi przybył w piątek wprost z Brukseli do Basry, ośrodka przemysłu naftowego na południu kraju, aby podjąć próbę uspokojenia sytuacji w mieście, gdzie szósty dzień trwały demonstracje przeciwko bierności władz wobec korupcji i bezprawia.

Abadi, który w Brukseli uczestniczył w konferencji poświęconej walce z tak zwanym Państwem Islamskim, spotkał się niezwłocznie po przybyciu do Basry z miejscowym dowództwem wojskowym, lokalnymi politykami i przedstawicielami przemysłu naftowego, aby zapoznać się z sytuacją w mieście.

"Bierność rządu w Bagdadzie"

Według rzecznika Rady Prowincji, uczestnikami demonstracji są głównie młodzi mieszkańcy Basry, liczącej 2,6 miliona ludności, którzy domagają się przede wszystkim "rozwiązania problemu bezrobocia, którego skutki pogłębia bierność rządu w Bagdadzie". W skali całego kraju wynosi ono 10,8 proc., ale wśród młodzieży do 24 roku życia przekracza 60 proc.



Przywódcy irackich szyitów zadeklarowali w piątek poparcie dla demonstrantów w Basrze i domagają się od rządu konkretnych działań w celu znalezienia rozwiązania problemu.

Bogata w ropę, najbiedniejsza w Iraku

- To niesprawiedliwość, aby ta bogata naftowa prowincja była zarazem jedną z najbiedniejszych w Iraku. Odpowiedzialni w rządzie centralnym i władzach lokalnych mają obowiązek poważnie zająć się postulatami obywateli i pracowników - oświadczył szejk Abdel Mahdi al-Kerbalai, przedstawiciel ajatollaha Alego Sistaniego.



Do uczestników protestów w Basrze zaapelował on o "nieuciekanie się do metod, które nie byłyby pokojowe ani cywilizowane".

Na znak solidarności z protestującymi w Basrze zarządzono blokadę lotniska w Nadżafie, która została zakończona w piątek wieczorem - podała iracka telewizja państwowa. Wznowiony został ruch powietrzny, a port pracuje normalnie - poinformowano.

Basra protestuje przeciw korupcji i bezprawiu