Główny negocjator: porozumienie dotyczące brexitu nie może zostać ponownie otwarte

Unia Europejska nie renegocjuje porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, w tym kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (backstop) - powtórzył w poniedziałek główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw brexitu Michel Barnier.

Michel Barnier dodał, że alternatywa dla backstopu mogłaby zostać opracowana już po opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Po spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte w Hadze Barnier napisał na Twitterze: "Pełna zgoda co do tego, że porozumienie dotyczące brexitu nie może zostać ponownie otwarte. Backstop (jest) dzisiaj jedynym operacyjnym rozwiązaniem dla problemu irlandzkiej granicy. UE jest gotowa pracować nad alternatywnymi rozwiązaniami podczas transformacji".



Dialogue @EU27 continues #Brexit. Today in The Hague with @MinPres Mark Rutte: full agreement that Withdrawal Agreement cannot be reopened. Backstop = only operational solution to address Irish border issue today. EU ready to work on alternative solutions during transition. pic.twitter.com/YsCNI10K71 — Michel Barnier (@MichelBarnier) 4 lutego 2019

Ryzyko opuszczenia Unii bez umowy

Mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej zakłada, że w razie braku porozumienia w sprawie brexitu między Brukselą i Londynem Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku UE. Sprawia też, że mogłoby dojść do powstania tzw. granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a wchodzącą w jej skład Irlandią Północną.

Brytyjski parlament w styczniowej uchwale w sprawie brexitu zasugerował konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd Theresy May mechanizmu awaryjnego. Brytyjczycy chcieliby zapewnień, że taki mechanizm będzie ograniczony czasowo, ale na to nie ma zgody ze strony UE.

W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy 29 marca.