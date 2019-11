14-letnia następczyni tronu zadebiutowała w Katalonii. Przywitały ją protesty

Video: Reuters

Hiszpańscy neonaziści w trakcie starć w Barcelonie

18.10 | Do najpoważniejszych starć doszło przed północą w Barcelonie, gdzie pierwotnie policja miała jedynie rozdzielać dwie antagonistyczne grupy młodzieży: separatystów oraz skrajnie prawicowych zwolenników jedności Hiszpanii. Z czasem doszło do starć zarówno obu grup między sobą, jak i do potyczek z funkcjonariuszami.

