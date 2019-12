Obama do kobiet: nie jesteście doskonałe, ale jesteście lepsze niż my

Jestem absolutnie pewien, że jeśli przez dwa lata każdy kraj byłby rządzony przez kobiety, to widzielibyśmy znaczącą ogólną poprawę właściwie we wszystkim - oświadczył Barack Obama podczas pobytu w Singapurze. Były prezydent USA wykluczył swój powrót do polityki.

W poniedziałek Barack Obama wziął udział w Singapurze w konferencji na temat przywództwa.

Zwracając się do kobiet, były prezydent USA powiedział: - Nie jesteście doskonałe, ale mogę powiedzieć, że bezsprzecznie jesteście lepsze niż my.

Dodał, iż jest "absolutnie pewien, że jeśli przez dwa lata każdy kraj byłby rządzony przez kobiety, to widzielibyśmy znaczącą ogólną poprawę właściwie we wszystkim".

Warto zaznaczyć, że w Singapurze prezydentem jest kobieta - Halimah Yacob.

Źródło: FAZRY ISMAIL/PAP/EPA. Barack Obama i jego siostra przyrodnia Maya Soetoro-Ng na konferencji Obama Foundation w Azji

Obama chce "zejść z drogi" młodym

Barack i Michelle Obama kupili dom na wyspie. Dostali potężną zniżkę Barack i Michelle... czytaj dalej » Zapytany, czy rozważa powrót do polityki, 58-letni Obama stwierdził, że "starzy mężczyźni" u władzy tylko uniemożliwiają postęp. W jego ocenie to najczęściej oni "nie schodzą z drogi" przy rozwiązywaniu problemów.

Polityczni przywódcy - wezwał Obama - powinni pamiętać, że są od "wykonania pracy", a nie "wzmacniania poczucia własnej wartości czy swojej własnej władzy".

Prezydent przez dwie kadencje

Obama był prezydentem USA z ramienia Partii Demokratycznej w latach 2009-2017. Od opuszczenia Białego Domu rzadko wypowiada się publicznie na tematy polityczne. Wraz z żoną Michelle prowadzi fundację, której jednym z celów jest wspieranie młodych przywódców na całym świecie.



It was remarkable to be back in the Asia-Pacific region with my sister this week, joined by hundreds of talented and optimistic @ObamaFoundation leaders. They’re making their mark on this region—and the whole world—and that's good for all of us. pic.twitter.com/LsBwoZCliF — Barack Obama (@BarackObama) December 13, 2019