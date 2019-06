Runął most pod pociągiem wiozącym dwa tysiące ludzi. Zabici i ponad stu rannych

Co najmniej pięć osób poniosło śmierć, a ponad sto jest rannych w wyniku wykolejenia się wagonów w pociągu pasażerskim przejeżdżającym mostem kolejowym w Bangladeszu – poinformowały w poniedziałek lokalne władze. W momencie zdarzenia w pociągu znajdowały się co najmniej dwa tysiące osób.

Przedstawiciel lokalnych władz Tofajel Ahmed powiedział, że co najmniej 15 spośród rannych pasażerów jest w stanie krytycznym. Dodał, że katastrofa nastąpiła w niedzielę, kiedy pociąg ekspresowy, zmierzający do stolicy kraju Dhaki, z dużą prędkością wjechał na most w rejonie miejscowości Kulaura, w dystrykcie Moulvibazar.

Wagony podniesiono przy pomocy dźwigów

Most załamał się, nim pociąg zdążył go opuścić. Nie ustalono jeszcze przyczyny uszkodzenia konstrukcji. Władze zapowiedziały dochodzenie w tej sprawie.

Sekretarz ministerstwa do spraw kolei Mofazzel Hossain poinformował, że wykolejone wagony zostały podniesione przy pomocy dźwigów. – Sprawdziliśmy wykolejone wagony i nie znaleźliśmy w nich więcej ciał – zapewnił Hossain.

Jak podkreśla agencja Reutera, wypadki kolejowe w Bangladeszu zdarzają się często. Do zdarzeń takich dochodzi głównie na niekontrolowanych przejazdach i w związku ze złym stanem trakcji kolejowej.

Hossein poinformował, że jeszcze w poniedziałek po południu ruch na linii łączącej Dhakę i znajdujący się na wschodzie kraju Sylhet zostanie przywrócony.