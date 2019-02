Awaryjne lądowanie po "próbie porwania" samolotu





Foto: PAP/EPA/STR | Próba porwania samolotu w Bangladeszu

Boeing 737 linii Biman Bangladesh Airlines, lecący z Dhaki przez Chittagong w Bangladeszu do Dubaju, zawrócił w niedzielę do Chittagong i lądował awaryjnie w związku z próbą porwania - poinformował przedstawiciel sił powietrznych Bangladeszu Motiur Rahman. Jak pisze lokalny portal "Dhaka Tribune", podejrzany zginął w wymianie ognia z komandosami, po tym jak odmówił poddania się.

Na lotnisku pojawili się policjanci i żołnierze, którzy otoczyli samolot. Reuters informuje, powołując się na przedstawiciela zarządu linii Biman Bangladesh Airlines, że na pokładzie było 142 pasażerów. Wszyscy bezpiecznie opuścili pokład.

Pojawiają się różne wersje dotyczące tego, co wydarzyło się na pokładzie. Niedoszły porywacz miał mówić, że ma problemy z żoną i chce rozmawiać z premierem Bangladeszu. Jak podaje agencja Associated Press, piloci zdecydowali się zawrócić do Chittagong, gdy personel kabinowy poinformował ich, że jeden z pasażerów zachowuje się podejrzanie i są obawy, iż może planować porwanie samolotu.

Wymiana ognia na lotnisku

Przedstawiciel sił powietrznych Bangladeszu Motiur Rahman przekazał, że napastnik miał przy sobie pistolet. Nie wiadomo, czy był prawdziwy. Komandosi, którzy pojawili się na lotnisku mieli wezwać go, by się poddał. - Odmówił i próbował zaatakować, co doprowadziło do wymiany ognia - relacjonował.

Wojskowy poinformował, że mężczyzna został postrzelony i aresztowany. Rahman nazwał go "terrorystą" i ocenił jego wiek na około 20 lat.

Później przekazał, że mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych ran.



Wojskowy odmówił ujawnienia bliższych informacji o tym, co zaszło na pokładzie.