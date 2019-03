Pożar wieżowca. Wielu uwięzionych, dramatyczne próby ratunku





»

Ogień zajął budynek w biznesowej części stolicy Bangladeszu, Dhace. W wieżowcu uwięzieni są ludzie. By się ratować, część z nich wyskakiwała przez okna - donosi agencja Reutera.

Według BBC zginęła co najmniej jedna osoba. Gazeta "Daily Star", powołując się na przedstawicieli Kurmitola General Hospital, pisze o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Wiadomo też, że co najmniej kilkanaście osób jest rannych, ale jak podkreślają przedstawiciele służb, wiele osób nadal uwięzionych jest w budynku. - Ranni są rozlokowywani w wielu szpitalach - powiedział Enayet Hossain ze straży pożarnej.

Źródło: Anadolu Agency/Getty Images Potężny pożar wieżowca w Bangladeszu

Akcja ratunkowa

- Na miejscu pracuje kilkanaście jednostek straży pożarnej - relacjonował Hossain.

W mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia i filmy, pokazujące dramatyczne próby ratunku. Widać ludzi kurczowo trzymających się rynny. Uciekając przed płomieniami część osób wyskoczyła z okien. Nagrania pokazują, jak płomień zajmuje dziewiąte i dziesiąte piętro 19-poziomowego budynku - donosi Independent.

Jak poinformował świadek zdarzenia Raquib Rony, na miejscu poza strażakami pracują także służby obrony cywilnej oraz wolontariusze z Czerwonego Półksiężyca. W akcję gaszenia budynku zaangażowany był także śmigłowiec wojskowy.

Outbreak of fire at FR Tower on Kamal Ataturk Road in #Banani, #Dhaka. #Bangladesh#RedCrescent volunteers providing necessary first aid supports and assisting the Fire Service and Civil Defence.

@ShishirAepic.twitter.com/BzFu8b5qJg — Raquib Rony (@raquibrony) 28 marca 2019

Again a massive fire in #Dhaka

Allah help us!!#BananiFirepic.twitter.com/EADoQTbXvg — Forhad Ahmed Noble (@Noble101520) 28 marca 2019

Again fire in Banani, everyone please make dua for those who are stacked in FR Tower in Banani..May Allah recover everyone #Dhaka#Bananipic.twitter.com/m4jgCMzby2 — FokHrul Islam (@FokHrul_95) 28 marca 2019

Źródło: Google Maps Ogień pojawił się w wieżowcu w biznesowej części Dhaki

Kolejny pożar w Dhace

Pod koniec lutego w Dhace doszło do poważnego pożaru, w wyniku którego zginęło 71 osób.

Ogień pojawił o świcie, w starej części miasta, a pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na okoliczne budynki.

W budynku, w którym doszło do pożaru, Haji Wahed Mansion, mieścił się magazyn wyrobów z tworzyw sztucznych.