Polscy piloci przekazali misję Baltic Air Policing

Polscy lotnicy z myśliwcami F-16, którzy od stycznia chronili przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, zakończyli w czwartek czteromiesięczną misję Baltic Air Policing. Misję przekazali Węgrom z myśliwcami JAS-39, których będą wspierać Hiszpanie z F-16.

Uroczystość symbolicznego przekazania kluczy do nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią odbyła się w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach.

Polacy powrócą w przyszłym roku

Jak zaznacza w komunikacie litewskie ministerstwo obrony, Polska jest jednym z najaktywniejszych krajów, które biorą udział w Baltic Air Policing. Była to już ósma zmiana polskich żołnierzy. Nad bałtyckie niebo Polacy zamierzają powrócić w 2020 roku.



As Hungarian Air Force JAS-39 Gripen crews started already 5️⃣0️⃣ rotation of #NATO Baltic Air Policing in Siauliai Air Base, augmented by Spanish Air Force with #F18. We are saying thanks for 6 months to Polish Air Force for protection over our sky in . #WeAreNATOpic.twitter.com/ldDZwr9cGh — Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) May 2, 2019





Ponad 130 osób i cztery F-16

Rośnie liczba incydentów nad Bałtykiem. Myśliwce NATO podrywane do rosyjskich maszyn Myśliwce NATO... czytaj dalej » Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) Orlik 8 liczył ponad 130 osób i cztery myśliwce F-16, które wykonały ponad 20 misji bojowych.



Litewski resort obrony podkreśla, że polscy piloci nie tylko stali na straży nieba państw bałtyckich, ale też aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, wspólnie z Litwinami świętowali 15. rocznicę wejścia kraju do NATO. Orlik 8 odwiedzili litewscy żołnierze, młodzież szkolna, akademicka, a także polscy dowódcy oraz premierzy Polski i Litwy.

Patrolują niebo nad Litwą, Łotwą i Estonią

Baltic Air Policing polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnego lotnictwa myśliwskiego. Misja trwa od wejścia tych państw do NATO w 2004 roku. Członkowie NATO wysyłają swoje samoloty na czteromiesięczne zmiany.



Jednym z głównych zadań Baltic Air Policing jest przeciwdziałanie naruszeniom przestrzeni powietrznej przez lotnictwo rosyjskie oraz monitorowanie ruchu wojskowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej.