W pobliżu amerykańskiej ambasady w Międzynarodowej Strefie w Bagdadzie, zwanej potocznie Zieloną Strefą, spadły dwie rakiety. Jak poinformowały irackie służby bezpieczeństwa, nie było żadnych szkód, ani ofiar w ludziach.

"Dwie rakiety typu katiusza spadły w pobliżu ambasady USA" - poinformował jeden z oficerów służby bezpieczeństwa Iraku, chroniącej Zieloną Strefę. Dodał, że trzeci pocisk wpadł do rzeki Tygrys. Nikt nie przyznał się do tego ataku, w którym nikt nie ucierpiał. Skąd nadszedł atak? Ustalili to "z bardzo dużym prawdopodobieństwem" Eksperci z Arabii... czytaj dalej »

Chcący zachować anonimowość oficer powiedział agencji AFP, że rakiety zostały wystrzelone z południowych rejonów stolicy Iraku, gdzie przebywa wielu rebeliantów, powiązanych z siłami irańskimi.

Zielona Strefa z ambasadami

Mocno ufortyfikowana Zielona Strefa powstała w 2003 r. Obejmuje obszar 10 km kw., a na jej terenie znajduje się wiele urzędów państwowych i zagranicznych ambasad, w tym USA oraz Wielkiej Brytanii. Na terenie tej drugiej swoją siedzibę ma również Ambasada RP.

W czerwcu tego roku podjęto decyzję, po raz pierwszy od 16 lat, o otwarciu Zielonej Strefy dla Irakijczyków.

Źródło: Google Maps Zielona Strefa w Bagdadzie