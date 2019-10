Bagdad: Amerykanie wycofujący się z Syrii są w Iraku tylko przejazdem

Iracki minister obrony Nadżah Hasan Ali asz-Szammari po rozmowie z szefem Pentagonu Markiem Esperem oświadczył, że amerykańskie wojska wycofujące się z Syrii przez Irak, opuszczą ten kraj w ciągu czterech tygodni .

Asz-Szammari powiedział, że siły USA są tranzytem w Iraku i następnie skierują się albo do Kuwejtu, albo do Kataru, albo do Stanów Zjednoczonych.

Iracki minister powiedział to agencji Associated Press po spotkaniu z szefem Pentagonu, który przybył z wizytą do Bagdadu, aby właśnie omówić kwestię wycofujących się z Syrii amerykańskich wojsk.

Iracka armia oświadczyła we wtorek, że siły USA, które w ramach operacji wycofywania się z północnej Syrii weszły na terytorium Iraku, nie mają pozwolenia, aby tam pozostać i mogą tu przebywać tylko tranzytem.

Agencja AP pisała we wtorek, że oświadczenie to przeczyło zapowiedziom Pentagonu, iż około 1000 żołnierzy amerykańskich znajdzie się w zachodnim Iraku, aby kontynuować kampanię przeciwko bojownikom dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie i zapobiegać jej odrodzeniu się w regionie.



Minister Esper powiedział wcześniej w środę, że planuje omówić tę kwestię z irackimi władzami.

Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz Pozostałości tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii