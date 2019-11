Kolejni zabici w protestach w Bagdadzie. Zginęli prawdopodobnie od granatów gazowych

Video: Reuters

Antyrządowe protesty i chaos na ulicach Bagdadu

09.11 | Protestujący muszą pozwolić na powrót do normalnego życia, co doprowadzi do tego, że ich uzasadnione żądania zostaną spełnione - oświadczył w sobotę premier Iraku Adil Abd al-Mahdi. Przyznał jednocześnie, że przez ostatnie lata irackie partie "poświęcały się, ale też popełniły wiele błędów".

