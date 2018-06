Skazany za zbrodnię z 1995 roku. "40 świadków potwierdziło, że był w innym miejscu"

Północnokaukaski okręgowy sąd wojskowy uznał Badruddiego Daudowa za winnego ataku na Budionnowsk w Kraju Stawropolskim na południu Rosji. Latem 1995 roku w wyniku siedmiodniowego kryzysu zginęło tam 130 osób. Daudow został skazany na 14 lat kolonii karnej.

Daudow był członkiem oddziału czeczeńskich bojowników dowodzonego przez Szamila Basajewa.

14 czerwca 1995 roku grupa Basajewa zajęła szpital miejski w Budionnowsku, w graniczącym z Czeczenią Kraju Stawropolskim. Rebelianci pokonali ciężarówkami 150 km, przejeżdżając przez rosyjskie punkty kontroli. Na miejscu wzięli około 1500 zakładników spośród mieszkańców miasta i zabarykadowali się z nimi w szpitalu. Zażądali przerwania wojny w Czeczenii.

Próby szturmu, podjęte przez rosyjskich antyterrorystów, nie dały rezultatu. 20 czerwca rząd Rosji został zmuszony do pójścia na ustępstwa - weszło w życie zawieszenie broni, a napastnicy odjechali autobusami do Czeczenii. Łącznie w wyniku siedmiodniowego kryzysu zginęło 130 osób.

Skazany na 14 lat

Sąd "uznał Daudowa za winnego przestępstwa (...) wymierzając mu karę 14 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o ogólnym rygorze" - przekazał sędzia.

10 lat po Biesłanie. Niezależni dziennikarze: za tragedię odpowiadają siły rządowe Ilu terrorystów... czytaj dalej » Obrona Daudowa ma zamiar odwołać się od wyroku - powiedziała dziennikarzom jego adwokatka Julia Riedkina. - Podczas procesu 40 świadków potwierdziło, że w czasie domniemanej zbrodni Daudow był w innym miejscu. Sąd nie przyjął tych oświadczeń - podkreśliła.



W grudniu 2017 roku za udział w ataku na Budionnowsk, przeprowadzonym w 1995 roku przez separatystów czeczeńskich, sąd w Rosji skazał na 15 lat kolonii karnej Ramzana Bielałowa, a na 13 lat - Magomieda Mazdajewa. Obaj nie przyznali się do winy.



Łącznie w latach 1995-2017 sądy w Rosji skazały 28 osób w związku z atakiem na Budionnowsk; zapadły wyroki od 11 do 15 lat pozbawienia wolności.



Basajew, uważany w Rosji za terrorystę numer 1, zginął w 2006 roku w wyniku eksplozji ciężarówki z materiałami wybuchowymi na terytorium Inguszetii, republiki sąsiadującej z Czeczenią. Służby specjalne Rosji utrzymują, że to one go zabiły.

