"Zamordowany" rosyjski dziennikarz jednak żyje. SBU: to była prowokacja





»

Rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadij Babczenko żyje, a informacja o jego zabójstwie była prowokacją, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji – oświadczył w środę szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Hrycak.

Szef Służb Bezpieczeństwa Ukrainy stwierdził, że otrzymał informację o planowanym zamachu na Babczenkę i zdołał mu zapobiec.

- Według informacji otrzymanych przez ukraiński wywiad zabójstwo rosyjskiego dziennikarza Arkadija Babczenki zostało zlecone przez rosyjskie służby - powiedział Hryczak.

Na zlecenie Moskwy

Rosyjski dziennikarz zamordowany w Kijowie. Moskwa krytykuje Ukrainę Szef MSZ Rosji... czytaj dalej » Babczenko pojawił się wraz z nim i prokuratorem generalnym Jurijem Łucenką na środowej konferencji prasowej w Kijowie. Dziennikarz mówił, że zamach na niego rzeczywiście był przygotowywany. Dodał, że zgodził się na udział w operacji SBU, by ująć jego organizatorów i wykonawców.

Rosyjski dziennikarz podziękował za uratowanie mu życia i przeprosił opinię publiczną za zamieszanie.

- Specjalne przeprosiny dla mojej żony - powiedział.

Jak stwierdził, operacja była szykowana przez dwa miesiące.

Hrycak poinformował, że zatrzymano organizatora zabójstwa, który jest obywatelem Ukrainy. Jak przekazał, do wykonania zlecenia wynajął on innego Ukraińca, byłego żołnierza, który uczestniczył w operacji przeciwko separatystom prorosyjskim w Donbasie. Dodał, że za wykonanie zadania otrzymał on od organizatora 15 tysięcy dolarów. "Usłyszała strzały, wyszła i zobaczyła męża w kałuży krwi" W Kijowie we... czytaj dalej »

Rosyjskie MSZ wyraziło w oświadczeniu radość z faktu, że Babczenko żyje. Rzeczniczka ministerstwa Mara Zacharowa powiedziała, że zabójstwo zostało ustawione "w celu propagandowym”.

Ustawione "zabójstwo"

Do rzekomego zabójstwa dziennikarza miało dojść we wtorek wieczorem w Kijowie. Mężczyzna miał otrzymać kilka strzałów w plecy na klatce schodowej, gdy wracał do domu. Jak poinformował w rozmowie "Ukraińską Prawdą" rzecznik policji Jarosław Trakało, Babczenkę znalazła leżącego w kałuży krwi jego żona. Miał umrzeć w karetce w drodze do szpitala.

Babczenko uczestniczył jako żołnierz w dwóch wojnach czeczeńskich. Po odejściu z armii został korespondentem wojennym rosyjskich mediów. Od 2017 roku mieszkał na Ukrainie. Mówił, że opuścił Rosję ze względu na groźby, które otrzymywał w związku z krytyką rządów prezydenta Władimira Putina.