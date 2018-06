Armia USA przerabia ciężarówki. Wrogowie nie będą zadowoleni

Video: Lockheed Martin

Bez pilota, ale z tonami zapasów dla żołnierzy

20.12 | Do niedawna dostarczenie zapasów do wysuniętych baz w Afganistanie wymagało pracy wielu ludzi. Teraz wszystko załatwia jeden helikopter, który na dodatek nie ma nikogo na pokładzie. Bezzałogowy K-MAX przeszedł właśnie pierwszy test bojowy i bez problemu automatycznie dostarczył kilka ton ładunku do bazy US Marines na południu kraju.

