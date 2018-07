Iran poproszony o "uchylenie immunitetu dyplomaty"





Austria zwróciła się do Iranu o uchylenie immunitetu dyplomacie w ambasadzie irańskiej w Wiedniu, podejrzewanemu o udział w udaremnionym ataku na wiec opozycji irańskiej pod Paryżem w sobotę - poinformowało we wtorek austriackie MSZ.

Iran został poproszony o "uchylenie immunitetu irańskiego dyplomaty", aresztowanego w sobotę w Niemczech - powiedział agencji AFP rzecznik austriackiego MSZ.

Belgijscy śledczy: udaremniono zamach na irańską opozycję we Francji Dwie osoby... czytaj dalej » Władze w Wiedniu wysłały swoją prośbę do irańskiego ambasadora w Austrii, wezwanego do ministerstwa w poniedziałek po ogłoszeniu przez belgijskiego sędziego planu udaremnionego ataku.



W poniedziałek prokuratura w Brukseli poinformowała, że zatrzymano dwie osoby - belgijskie małżeństwo irańskiego pochodzenia - pod zarzutem przygotowywania zamachu bombowego na spotkanie irańskiej opozycji we Francji. Prokuratura podała również, że we Francji zatrzymano wspólnika belgijskiej pary, a w Niemczech irańskiego dyplomatę z placówki w Wiedniu.



Celem ataku miało być zgromadzenie irańskiego ugrupowania opozycyjnego Ludowi Mudżahedini w Villepinte, ok. 15 km na północny wschód od Paryża; w spotkaniu, które odbyło się 30 czerwca, wzięło udział ok. 25 tys. osób. Do 2008 roku Unia Europejska uznawała Ludowych Mudżahedinów za organizację terrorystyczną, a USA - do 2012 roku. Ugrupowanie to wchodzi w skład Narodowej Rady Oporu Iranu z siedzibą we Francji.