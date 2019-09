Wybory po "Ibizagate". Są pierwsze wyniki

Ze wstępnych szacunków podanych przez dwa ośrodki sondażowe wynika że Austriacka Partia Ludowa (OeVP) byłego kanclerza Sebastiana Kurza wygrywa niedzielne przedterminowe wybory parlamentarne.

"Krewna rosyjskiego oligarchy" bośniacką studentką. Kulisy nagrania, które zatopiło rząd Dziennik "Kronen... czytaj dalej » Uprawnionych do głosowania w wyborach było ponad 6,4 miliona osób. Większość lokali wyborczych została otwarta o godzinie 7 rano, a zamknięta po godzinie 17.

Jak poinformował ośrodek analiz wyborczych ARGE Wahlen, chadecy uzyskują 37,1 procent głosów, na drugim miejscu znajduje się Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe) z najgorszym w swojej historii wynikiem 22,5 procent, a na trzeciej pozycji plasuje się wcześniejszy koalicjant OeVP, prawicowo-populistyczna Austriacka Partia Wolności (FPOe), która po ostatnich skandalach może liczyć jedynie na 16,7 procent głosów. Zieloni mogą liczyć na 13 procent głosów.



Liberalna, probiznesowa NEOS uzyskuje 7,8 procent, a niewielka socjalno-liberalna partia TERAZ - Lista Pilza z wynikiem 1,8 procent nie przekroczyła 4-procentowego progu wyborczego.



Podobne wskazania opublikował ośrodek badania opinii SORA na zlecenie telewizji OeRF. Według niego chadecy dostają 37,2 procent głosów, socjaldemokraci 22 procent, FPOe 16 procent, a Zieloni 14,3 procent.



NEOS może liczyć na 7,4 procent, a ugrupowanie Petera Pilza nie dostaje się do parlamentu. Frekwencja wyborcza prognozowana jest na poziomie 76,7 procent, niższym od 80 procent w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2017 roku.



Prognozy obu tych instytutów wskazują na wzrost notowań chadeków, Zielonych - zwłaszcza na fali zainteresowania wyborców zmianami klimatu - i liberałów z NEOS oraz dotkliwe straty socjaldemokratów i prawicowych populistów z FPOe.

Co dalej?

Jeśli wstępne szacunki się potwierdzą, będzie to oznaczać, że żadna z partii nie zdobyła samodzielnej większości i będzie musiała szukać partnerów do rządzenia. Najsilniejsza obecnie OeVP będzie miała kilka opcji do wyboru, ale niektóre z nich są zdaniem komentatorów czysto teoretyczne.

Były wicekanclerz Austrii rezygnuje z mandatu eurodeputowanego. Skutek "Ibizagate" Były wicekanclerz... czytaj dalej » Najważniejszym pytaniem zatem jest to, czy po wyborach OeVP odnowi sojusz z prawicowo-populistyczną Wolnościową Partią Austrii (FPOe).

Jej nowym szefem został Norbert Hofer, a niedzielne głosowanie będzie dla ugrupowania ważnym testem popularności po skandalu, który na wiosnę wstrząsnął austriacką sceną polityczną.

Nagranie, które pogrążyło rząd Kurza

Koalicja rządowa OeVP i FPOe rozpadła się w maju z powodu afery taśmowej z Ibizy, która skompromitowała polityków tego drugiego ugrupowania.

Na opublikowanych na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nagraniach ówczesny szef partii i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecuje domniemanej bratanicy rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik "Kronen Zeitung" i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.

Po ujawnieniu skandalu "Ibizagate" Kurz, wówczas kanclerz, ogłosił koniec koalicji z FPOe. Wkrótce potem austriacki parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu Kurza - był to pierwszy taki przypadek w powojennej historii Austrii. Od tamtego czasu krajem rządzi gabinet tymczasowy z bezpartyjną Brigitte Bierlein na czele.