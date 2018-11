Dwóch polskich narciarzy zderzyło się w Tyrolu. Jeden nie żyje

54-letni Polak zginął w środę w masywie górskim Festkogl w miejscowości Obergurgl w austriackim Tyrolu - poinformowały austriackie media.

Według lokalnych mediów, 54-latek w trakcie zjazdu na nartach zderzył się z 51-letnim rodakiem. To pierwsza odnotowana ofiara śmiertelna wśród narciarzy w obecnym sezonie w Tyrolu.

Polak zginął na trasie zjazdowej

Do wypadku doszło około godziny 10.35 na trasie zjazdowej prowadzącej od górnej stacji kolejki gondolowej Festkoglbahn (2630 m n.p.m.) do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego Plattachbahn, która leży na wysokości 2262 m n.p.m.

Przyczyny zderzenia narciarzy nie są na razie znane.

Przybyły na miejsce lekarz próbował reanimować mężczyznę, ale okazało się to bezskuteczne. Drugi Polak doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany śmigłowcem do okręgowego szpitala w Zams.



Uczestnicy wypadku przybyli do Obergurgl wraz z większą grupą polskich narciarzy.

Zderzyli się też Austriacy

Także w środę doszło do innego wypadku narciarskiego w austriackim Tyrolu.

Na lodowcu Tiefenbachferner w gminie Soelden zderzyli się dwaj Austriacy - 50- i 55-letni. Obaj doznali poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Śmigłowcami zostali przetransportowani do szpitali - jeden do Innsbrucku, drugi do Zams.

Źródło: CC BY 2.0/Flickr / Luca Sbardella Polski narciarz zginął w Obergurgl w austriackim Tyrolu