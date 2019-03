"Osoby, które przyłączyły się do terrorystów, nie mają prawa do pomocy ze strony Austrii"

Video: Maciej Woroch / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Co zrobić z tym, którzy opuściły tzw. Państwo Islamskie i chcą wrócić do ojczyzn? To nowy problem Europy. Z jednej strony, zdaniem ekspertów, takie osoby ciągle stanowią zagrożenie. Z drugiej - to ciągle obywatele Unii. Debata wzmogła się po historii młodej Brytyjki o imieniu Shamima. Pragnie powrotu do ojczyzny lub wyjazdu do swojego męża - do Holandii. Męża, który sam walczył w szeregach tzw. Państwa Islamskiego. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

