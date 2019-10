"Położył na blacie pistolet oraz nóż i oświadczył, że właśnie zamordował pięć osób"

Policjantka miała pomylić mieszkania. Weszła do sąsiada i go...

Weszła - jak tłumaczyła - do własnego mieszkania. W środku zobaczyła obcego mężczyznę i uznała, że to napastnik albo włamywacz. Zastrzeliła go. To miała być tragiczna pomyłka. Pomyliła piętra, a ofiarą był jej niewinny sąsiad. Kobieta była wówczas policjantką. Sprawa ta budzi ogromne emocje w Ameryce. Tuż po strzelaninie policjantka nie została zatrzymana, nie postawiono jej żadnych zarzutów, a wysłano na urlop do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Dopiero po tygodniach protestów i społecznych nacisków kobieta została aresztowana i postawiona w stan oskarżenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

