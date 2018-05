Przyjechali na igrzyska, zniknęli. Poszukiwania 50 sportowców





Foto: AP/EAST NEWS | Video: Reuters TV Szczegóły przedstawił minister spraw wewnętrznych Peter Dutton

Australijskie władze poszukują 50 sportowców i oficjeli, którzy przyjechali na Igrzyska Wspólnoty Narodów, a teraz nielegalnie pozostają w tym kraju. Blisko 200 innych osób z ekip sportowych biorących udział w zawodach złożyło wnioski o azyl, chcąc zalegalizować swój pobyt w Australii.

Impreza zakończyła się 15 kwietnia. Początkowo uważano, że do swoich krajów nie wróciło 11 obywateli Kamerunu, Ugandy i Rwandy. Niektórzy ze sportowców po przyjeździe do Australii w ogóle nie przystąpili do zawodów.

"Zero tolerancji" i wojsko w akcji. Jak Australia zatrzymała imigrantów Australijczycy... czytaj dalej » We wtorek australijski minister spraw wewnętrznych Peter Dutton przyznał jednak, że trwają poszukiwania 50 osób. 190 złożyło wnioski o azyl, a 15 kolejnych o inny rodzaj wizy pozwalającej na pobyt w Australii.

Sportowcy próbują wykorzystać szansę

Tego typu sytuacje nie są niczym niezwykłym, jednak przy okazji imprez w Manchesterze (w 2002 roku), Melbourne (2006) czy Glasgow (2014) skala była znacznie mniejsza.

Wspólnota Narodów zrzesza niepodległe kraje, z których większość była kiedyś częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. W zawodach biorą udział także reprezentacje terytoriów zależnych oraz części składowe Zjednoczonego Królestwa - Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna.

Gospodarzem kolejnych igrzysk w 2022 roku będzie południowoafrykański Durban.