Desperacja i pragnienie. Cysterna oblężona przez stado

Setki spragnionych krów stłoczyły się wokół cysterny

12.08 | Takiej sytuacji nie było tam od ponad pół wieku. Nowa Południowa Walia - najbardziej zaludniony stan Australii - zmaga się ze skutkami suszy. Ludzie jakoś sobie radzą, ale to wyjątkowo trudna sytuacja dla zwierząt. Skalę desperacji ukazuje jedno z nagrań. Widać na nim około 200 krów, stłoczonych wokół cysterny z wodą. Teraz jest tam na wagę złota. Dostarczana zwierzętom w ten sposób jest na wielu terenach jedyną możliwością, by mogły one ugasić pragnienie. W ostatnich miesiącach w wielu miejscach stanu spadły znikome ilości deszczu, a według meteorologów w najbliższym czasie nie będzie go wcale. Susza dotknęła też połowę powierzchni stanu Queensland i niektóre rejony stanów Wiktoria i Australia Południowa.

