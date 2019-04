"Chcemy, aby ludzie zostawali weganami". Premier mówi o "zielonych przestępcach"

Weganizm receptą na długowieczność?

2.11 | W USA w ciągu 5 lat obserwacjom poddano 100 tys. Amerykanów i ich diety. Okazało się, że śmiertelność u tych, którzy rezygnowali z mięsa była znacznie mniejsza. - Takie badania nie są dla mnie zaskoczeniem. Czytałam także wyniki polskich badań, które mówią, że jedzenie mięsa przetworzonego jest przyczyną wielu zgonów - stwierdziła na antenie TVN24BiS Katarzyna Konopa, weganka i mama wegańskiego dziecka. - Chyba jesteśmy na tyle inteligentnym społeczeństwem, że jeśli idziemy do sklepu i widzimy kiełbasę za 10 zł, to nie będzie to zdrowy produkt. Natomiast wykluczenie w ogóle mięsa z diety uważam za dość szalony pomysł - przekonywał Robert Sowa, mistrz kulinarny i szef kuchni, wskazując na to, że jest ono źródłem białka i żelaza.

