Australijskie media protestują. Gazety "ocenzurowane"

Video: Reuters

Protest australijskiej prasy

21.10 | Australijskie media protestują przeciwko przepisom, które ich zdaniem ograniczają wolność. Z tej okazji dzienniki w swoich poniedziałkowych wydaniach zaciemniły tekst na pierwszej stronie, opatrując go czerwoną pieczęcią z napisem "tajne", a wiele stacji telewizyjnych emituje spoty z pytaniem "Gdy rząd ukrywa przed wami prawdę, to co tak naprawdę tuszuje?".

»