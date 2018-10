Wielu płakało. Premier Australii przeprosił ofiary pedofilii

Video: tvn24

"Trudny i bardzo bolesny tekst". Odczytano list biskupa o...

07.10 | Przepraszamy was i prosimy o wybaczenie ciężkich grzechów naszych - napisał w liście do wiernych biskup ordynariusz diecezji opolskiej ksiądz Andrzej Czaja. Zwracając się do ofiar przestępstw seksualnych popełnianych przez księży, dodał, że "w szeregach duchowieństwa Kościoła opolskiego znaleźli się kapłani, którzy się sprzeniewierzyli swojemu powołaniu". W niedzielę list biskupa został odczytany przez ojca Grzegorza Kramera podczas mszy jezuitów. - To co przeczytam jest trudnym tekstem i bardzo bolesnym - zaznaczył.

