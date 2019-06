Policjant przerwał konferencję, by zatrzymać uciekiniera. Powalił go chwytem rugby

Foto: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Interwencja podczas konferencji w Australii

20.06 | Australijski policjant przerwał w środę konferencję prasową, by zatrzymać mężczyznę, który wcześniej miał składać nieprzyzwoite propozycje młodej kobiecie. Funkcjonariusz powalił uciekającego chwytem, którego nauczył się grając z rugby.

