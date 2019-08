Głodzili córeczkę ścisłą wegańską dietą. Nie pójdą do więzienia





Para wegan z Australii postanowiła wdrożyć córeczce ścisłą wegańską dietę, doprowadzając dziecko do poważnego wygłodzenia. W maju ubiegłego roku rodzice dziecka usłyszeli wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności. W czwartek sąd w Sydney zamienił karę więzienia na nakaz prac społecznych.

Rodzice, którzy sami są weganami, chcieli, by tej samej diety przestrzegała ich córeczka. Karmili więc dziecko owsianką, ziemniakami, tostami oraz ryżem. Po jakimś czasie, dziewczynka była tak wygłodzona, że - jak pisze BBC - w wieku 19 miesięcy wyglądała na trzymiesięczne niemowlę. Nie miała zębów.



W marcu 2018 roku matka dziecka wezwała pogotowie po tym, jak dziewczynka dostała drgawek. Dziecko trafiło do szpitala i to właśnie wtedy odkryto, że jest poważnie niedożywione - miała sine usta, zimne dłonie i stopy oraz bardzo niski poziom cukru we krwi. Sprawa trafiła do sądu.

"Nie była w stanie siedzieć, nie mogła wymówić słowa ani nic zjeść, nie miała siły bawić się zabawkami" - napisała w zeznaniu tymczasowa opiekunka dziewczynki, której rodzice trafili w ręce policji.

"To dziecko było całkowicie niedożywione"

Para, która ma także dwoje innych dzieci, po raz pierwszy pojawiła się w sądzie w maju zeszłego roku. Oboje przyznali się do winy. Każde z nich otrzymało karę 18 miesięcy więzienia oraz 300 godzin prac społecznych. W czwartek sąd w Sydney zdecydował jednak, że wyrok więzienia zostanie zamieniony całkowicie na prace społeczne.



Sędzia Sarah Huggett skrytykowała jednocześnie rodziców dziecka za zmianę diety córki na "całkowicie niewłaściwą". - To dziecko było całkowicie niedożywione, miało niedowagę, było mniejsze niż powinno i zacofane w rozwoju - stwierdziła.



Według sędzi, rodzice dziecka "początkowo nie chcieli przyjąć do wiadomości faktu, że stan ich córki był spowodowany niedożywieniem". Zauważyła, że para nie była "bardzo młoda ani niewykształcona". Rodzice dziecka są po trzydziestce.

Sędzia zwróciła uwagę, że matka dziewczynki w czasie zajmowania się dzieckiem cierpiała na depresję i "stawała się coraz bardziej zafiksowana" na punkcie swoich przekonań - w tym diety wegańskiej. Sędzia skrytykowała także ojca dziewczynki za całkowity brak reakcji na niepokojący stan córeczki.



- Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnić, by dieta ich dzieci była zbalansowana i zawierała wystarczającą ilość niezbędnych składników odżywczych dla właściwego wzrostu - dodała Hugget, cytowana przez stację ABC.