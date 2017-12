Para Australijczyków była akurat na świątecznym spacerze w dzielnicy Heidelberg Heights, kiedy ich oczom ukazał się metrowy krokodyl.

Paczki z kokainą wartą 53 miliony dolarów. Wśród nich zaplątany żółw Amerykańska straż... czytaj dalej » Policja, która odebrała od nich zgłoszenie, była z początku sceptycznie nastawiona do zeznań świadków. Funkcjonariusze podejrzewali, że para widziała po prostu wielką jaszczurkę. Najbliższe miejsce, z którego mógłby pochodzić słonowodny krokodyl znajdowało się bowiem prawie dwa tysiące kilometrów dalej, na tropikalnej północy kraju.

Okazało się jednak, że nie był to żart, ani pomyłka. Morski drapieżnik rzeczywiście błąkał się na przedmieściach australijskiej stolicy.

W tej sytuacji policjanci wezwali na pomoc specjalistę od gadów - Marka Palleya - aby wykonał brudną robotę i schwytał zwierzę. "Łapacz krokodyli" powiedział później stacji radiowej 3AW, że otrzymał telefon od policji około godziny 21.20 czasu lokalnego. "Po ulicy chodzi krokodyl i właśnie znajduje się przed szpitalem” - miał usłyszeć w słuchawce. Mimo trwających świąt, Palley zdecydował się pomóc.

Bawili się w przynętę na krokodyle. "Idioci roku, idioci stulecia" "Głupi i... czytaj dalej » - Na taki telefon czekałem od dawna - powiedział mężczyzna. - (Na miejscu - red.) zobaczyłem pięciu policjantów wpatrujących się w sporego krokodyla, mierzącego około trzech i pół stopy, który wcale nie zamierzał się poddać - dodał.



W schwytaniu gada pomógł Palleyowi przyjaciel, który odwracał uwagę zwierzęcia, kiedy mężczyzna próbował go obezwładnić. Jednak drapieżnik nie dawał za wygraną. - Krokodyl okazał się nieco zbyt sprytny dla nas dwóch i zdecydował się uciec w krzaki - relacjonował mężczyzna. Wtedy szybkim ruchem Palley chwycił go za ogon i włożył do specjalnego pudła.



Jak poinformowała policja, krokodyl pozostanie pod opieką "łapacza gadów” do czasu, aż nie przejmie go Departament Środowiska, Ziemi, Wody i Planowania.



Wciąż pozostaje tajemnicą, jak zwierzę znalazło się na przedmieściach Melbourne.

Police have been to a rather unusual job in Heidelberg Heights, where they had to call for immediate back-up to capture a croc. @BlakeJohnson#7Newspic.twitter.com/2X93fRhEsS

