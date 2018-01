Protesty w Dzień Inwazji. Tysiące ludzi na ulicach





W największym australijskim mieście, Sydney, na ulice wyszło 25 tysięcy osób, by wyrazić sprzeciw wobec obchodów przypadającego 26 stycznia państwowego święta - Dnia Australii. Upamiętnia ono przybycie na kontynent pierwszych białych kolonizatorów. Protesty odbyły się też w innych miastach. Dla rdzennych mieszkańców nie jest to święto, a tak zwany Dzień Inwazji.

Dla rdzennych Australijczyków, Aborygenów, 26 stycznia to Dzień Inwazji, gdyż przybycie na kontynent brytyjskich kolonizatorów było równoznaczne z początkiem prześladowań.

"By zaangażować ogół społeczeństwa"

Zdaniem organizatorów w demonstracji w drugim największym mieście Australii, Melbourne, wzięło udział ponad 25 tysięcy osób - Aborygenów i białych. Protestujący zakończyli marsz pod budynkiem parlamentu, wykrzykując "to zawsze była, zawsze będzie ziemia Aborygenów". Demonstracje odbyły się również między innymi w Sydney, Hobart i Adelaide.

Jeden z organizatorów wydarzenia Ken Canning wyraził nadzieję, że marsze przyczynią się do zwrócenia większej uwagi opinii publicznej na tę kwestię. - Chodzi o to, by zaangażować ogół społeczeństwa, bo spektrum polityczne kraju ignoruje wszelkie apele ludności aborygeńskiej - powiedział.

Obywatelami są od 1967 roku

Uczestnicy demonstracji apelowali o zmianę daty obchodów Dnia Australii lub zniesienie tego święta całkowicie.

Protestujący domagali się też między innymi wprowadzenia do konstytucji zapisu dotyczącego rdzennych mieszkańców i położenia kresu nierównościom.

Aborygeni, którzy australijskie obywatelstwo otrzymali dopiero w 1967 roku, stanowią około 3 procent ludności Australii. Jak zauważa agencja Reutera, wśród Aborygenów odnotowuje się wysoki odsetek samobójstw, uzależnienia od alkoholu, przemocy domowej.

Kwestia zmiany daty obchodów Dnia Australii jest obecna w tamtejszej debacie publicznej od wielu lat.