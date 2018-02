Wielki audyt w Pentagonie. Nie mogą się doliczyć 800 milionów dolarów





»

Należąca do Pentagonu Agencja Logistyki Obrony (DLA) nie jest w stanie doszukać się dokumentów poświadczających jej wydatki na 800 milionów dolarów - ma wynikać z audytu przeprowadzonego przez Ernst&Young. To początek szerszego przeglądu, który ma być stopniowo przeprowadzony w całym Pentagonie. Nigdy wcześniej tego nie robiono. Całe przedsięwzięcie ma kosztować miliard dolarów.

O wynikach pierwszego audytu poinformował portal Politico. Sam dokument nie został opublikowany, jednak DLA potwierdziła autentyczność informacji i fakt wystąpienia braków w rachunkach.



"Musimy zwiększyć zdolności kontrataku nuklearnego" Chiny muszą... czytaj dalej » - Zostaliśmy poddani tak szczegółowemu audytowi jako pierwsi w całym Departamencie Obrony. Nie spodziewaliśmy się wyjść z niego "czyści". Nie na tak wstępnym etapie - napisano w oświadczeniu.

Audyt niemożliwego

DLA poinformowała, że 800 milionów dolarów, których wydania nie można odpowiednio udokumentować, zostało przeznaczonych na budowę obiektów o charakterze wojskowym oraz systemy komputerowe.

Agencja przyznała, że niedostatecznie monitorowała swoje wydatki, zapewniła jednak, że nie doszło do żadnych nielegalnych transakcji i podjęto już działania mające zapobiec podobnym uchybieniom w przyszłości.



Jak obrazowo stwierdza Politico, DLA jest "supermarketem" dla całego wojska. Odpowiada za obsługę logistyczną wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jeśli mechanicy floty potrzebują jakiejś części, to ich zapotrzebowanie przechodzi przez DLA. Jeśli armia potrzebuje generatora do bazy w Polsce, to też zajmuje się tym DLA. Agencja ma 25 tysięcy pracowników i przetwarza około stu tysięcy zamówień dziennie.



Firma Ernst&Young nie skomentowała wyników audytu, odsyłając do Pentagonu. Amerykańscy dziennikarze zastanawiają się, jak taki wynik pierwszego badania wróży na przyszłość, ponieważ pod lupę ma trafić stopniowo cały Pentagon, który ma roczny budżet wynoszący 700 miliardów dolarów i majątek idący w biliony.



Obiekt Zuma. Pentagon wystrzelił w kosmos coś bardzo tajemniczego Kiedy w kosmos... czytaj dalej » Audyt ma być przeprowadzany dział po dziale, ponieważ inaczej nie dałoby się go zrealizować organizacyjnie. I tak będzie się tym zajmować na stałe armia 1200 audytorów. Firma Ernst&Young dostała na ten cel kontrakt na 367 milionów dolarów. Dodatkowo 551 milionów dolarów ma zostać przeznaczone na usprawnienie systemów do księgowości, co ma pozwolić lepiej zarządzać olbrzymimi pieniędzmi przepływającymi przez Pentagon.



W rozmowie z Politico republikański senator Chuck Grassley wyraził jednak wątpliwość, czy pełny i przejrzysty audyt Pentagonu w ogóle jest możliwy.

- Moim zdaniem szanse są bliskie zeru. Jeśli nie można nawet prześledzić tego, co robiono z pieniędzmi, to nie da się niczego audytować. Po prostu system nie jest w stanie dostarczyć danych wyjściowych do analizy. W ten sposób jesteśmy skazani na porażkę, zanim zaczniemy - stwierdził Grassley, mając na myśli braki w dokumentacji, które uniemożliwiają rzeczową ocenę tego, jak w ogóle wydawane są pieniądze.