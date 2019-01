Bitwa przed parlamentem. Kamienie, flary i pomarańcze poleciały na policjantów

Pozostałe informacje

Po eksplozji auta pułapki, do której doszło w sobotę w północnoirlandzkim Londonderry, policja poinformowała w niedzielę o... czytaj dalej »

11:55

Odtwórz: Katastrofalny wybuch rurociągu w Meksyku. Ponad 70 ofiar śmiertelnych

Do co najmniej 79 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu rurociągu z ropą naftową, do którego doszło piątek w środkowym... czytaj dalej »