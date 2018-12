Polak wśród rannych w ataku w Strasburgu

Wśród rannych w ataku w Strasburgu jest obywatel Polski. Jego rodzina została objęta opieką konsularną - poinformowało w środę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

We wtorek wieczorem w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum Strasburga mężczyzna otworzył ogień do ludzi, zabijając dwie osoby i raniąc 12, w tym obywatela RP. Według najnowszych informacji siedem z rannych osób odniosło ciężkie obrażenia.

Polskie MSZ podało na Twitterze, że jednym z rannych jest obywatel Polski.

"Władze francuskie poinformowały, że wśród poszkodowanych w zamachu w Strasburgu jest obywatel RP. Rodzina rannego została objęta opieką konsularną" - brzmi komunikat MSZ.



Tożsamość sprawcy ustalona

Przez dziesięć minut strzelał do ludzi. "Poszukujemy go z lądu i z powietrza" Trzy osoby... czytaj dalej » Francuska policja dzięki nagraniom z kamer przemysłowych ustaliła w ciągu dwóch godzin po ataku, że napastnikiem był urodzony w Strasburgu 29-letni Cherif Chekatt.

W kartotece miał tak zwaną fiszkę "S" oznaczającą osobę "zradykalizowaną" i stanowiącą potencjalne "zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa".

Mężczyzna był podejrzewany o udział w napadzie rabunkowym, podczas którego doszło do zabójstwa, a jeden z żołnierzy antyterrorystycznych sił operacyjnych został postrzelony. Francuskie media informują, że w związku z tym Chekatt miał zostać zatrzymany we wtorek rano, ale żandarmeria nie zastała go w domu.

"Poszukujemy go z lądu i z powietrza"

Francuski minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner, który przybył jeszcze we wtorek do Strasburga, poinformował, że napastnika próbowało zatrzymać 350 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Obecnie w działania zaangażowane jest ponad 600 osób.

- Rząd zaostrzył środki bezpieczeństwa do najwyższego poziomu i zaostrzył kontrole graniczne - powiedział Castaner. - Wzmocnimy środki bezpieczeństwa na wszystkich jarmarkach świątecznych, aby zapobiec atakom naśladowców - zapewnił.

- Poszukujemy go z lądu i z powietrza - powiedział minister. Agencja Reutera informuje, że udział w akcji bierze elitarna jednostka komandosów oraz helikoptery.

Niemieckie służby z miejscowości położonych po drugiej stronie Renu zapowiedziały ostrzejsze kontrole na granicy.

Źródło: Google Maps Do strzelaniny doszło w centrum Strasburga