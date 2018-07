Ranni po ataku w autobusie. Pasażerowie pomogli obezwładnić napastnika





»

Co najmniej osiem osób zostało rannych w Lubece na północy Niemiec, gdy w autobusie miejskim uzbrojony mężczyzna zaatakował współpasażerów - podały władze. Sprawcę ujęto. Prokuratura nie wyklucza motywu terrorystycznego.

Do incydentu doszło w piątek po południu. Okoliczności zdarzenia są nadal niejasne, na jego temat napływają rozbieżne informacje.

Motyw nieznany

Podejrzenia wzbudził jej fałszywy paszport. Okazała się wdową po dowódcy dżihadystów Władze tureckie... czytaj dalej » Rzeczniczka prokuratury Ulla Hingst przekazała, że sprawca to 34-letni obywatel Niemiec, który urodził się w innym kraju. Jeszcze w piątek miał być przesłuchiwany. Jak powiedziała, "motyw tego zajścia jest całkowicie niejasny. Sprawdzamy wszystkie możliwości, niczego nie możemy wykluczyć". - Nie mamy przesłanek, które wskazywałyby na polityczną radykalizację w jakiejkolwiek formie - podkreśliła.



Lokalna gazeta "Luebecker Nachrichten" podała, że sprawca pochodzi z Iranu, a w Lubece mieszkał od dawna.



Szef MSW w regionalnym rządzie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, Hans-Joachim Grote przekazał, że "sprawca niczego nie krzyczał ani nie ogłaszał", ale jest za wcześnie, by wykluczyć podłoże terrorystyczne zajścia.

Pasażerowie pomogli obezwładnić

Według jednego z naocznych świadków zdarzenia, na którego powołuje się "Luebecker Nachrichten", podczas jazdy jeden z pasażerów ustąpił miejsca starszej kobiecie, a wtedy napastnik ugodził go nożem w pierś. Według innej osoby podczas jazdy jeden z pasażerów zrzucił plecak na ziemię, po czym wyciągnął broń i zaczął atakować innych pasażerów.



Jak podała Hingst, kierowca autobusu zatrzymał pojazd i odblokował drzwi, by ludzie mogli uciec ze środka. W ujęciu napastnika pomogli inni pasażerowie.



Saperzy badają plecak znaleziony w autobusie. Na razie nie jest jasne, czy należał on do napastnika - podkreśliła rzeczniczka prokuratury, wskazując jednocześnie, że część uczestników zdarzenia mówiła o wydobywającym się z plecaka dymie. Według słów Grotego w środku znajdował się materiał zapalający.

Nikt nie zginął

Media: ustalono sprawców ataku na Skripala. Wiceminister zaprzecza Brytyjski... czytaj dalej » Jak podała policja, na skutek incydentu rannych zostało osiem osób, w tym trzy "średnio ciężko", a pięć lekko. Z kolei według Grotego obrażenia odniosło dziewięć osób, a według Hingst ostatecznej liczby poszkodowanych jeszcze nie ustalono. Wcześniej lokalne media podawały, że obrażenia odniosło 14 osób. Policja kategorycznie oświadczyła, że w incydencie nikt nie zginął.



Okolice przystanku autobusowego w dzielnicy Kuecknitz w północnej części Lubeki, gdzie doszło do ataku, zostały wygrodzone przez policję.



Po zajściu szef MSW Grote odwołał swój udział w uroczystym otwarciu regat Travemuender Woche, odbywających się w Lubece. Jak powiedział, burmistrz miasta Jan Lindenau "zobaczy, jak sprawy się potoczą z Travemuender Woche, czy będzie uroczyste rozpoczęcie". Tegoroczna impreza została zaplanowana w dniach 20-29 lipca.