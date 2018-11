Dziesiątki rakiet wystrzelonych w kierunku Izraela

Palestyńczycy wystrzelili w poniedziałek ze Strefy Gazy dziesiątki rakiet w kierunku południowego Izraela - pisze Reuters. Jedna z rakiet trafiła w autobus, ciężko raniąc jedną osobę - przekazały służby ratunkowe. Media w Izraelu piszą jednak o sześciu osobach rannych.

Jak podała izraelska armia, w stronę Izraela wystrzelono ze Strefy Gazy ponad 80 rakiet. Według jej przedstawicieli za atakiem stoi radykalna palestyńska organizacja Hamas. Przekazano także, że strona izraelska prowadzi ostrzał odwetowy.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia, na które powołuje się agencja AP, przekazało w poniedziałkowe popołudnie, że Izraelczycy przeprowadzili naloty, w których zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Na razie nie wiadomo, czy są to żołnierze, czy cywile. Izraelscy komandosi wdarli się do Strefy Gazy. Zginął dowódca Hamasu Siedmiu... czytaj dalej »

Rakiety na niebie i syreny

W pobliżu izraelsko-palestyńskiej granicy w poniedziałek rano słychać było syreny. Zadziałał system obrony przeciwrakietowej, na niebie widać było pociski przechwytujące - pisze agencja Reuters.

Siły Obronne Izraela (IDF) opublikowały na swoim profilu na Twitterze nagranie, na którym - jak napisano - widać rakiety wystrzelone przez Palestyńczyków. "Niebo południowego Izraela w tym momencie. Dziesiątki rakiet są wystrzeliwane z Gazy w izraelskich cywilów" - napisało IDF w poniedziałkowy poranek.

Na nagraniu widać, jak niektóre z pocisków wybuchają w powietrzu, zapewne wskutek ich zneutralizowania przez pociski izraelskiej obrony przeciwrakietowej.

- W odpowiedzi na wczorajszą zbrodnię, zjednoczone dowództwo palestyńskiego ugrupowania rozpoczęło bombardowanie osiedli wroga dziesiątkami rakiet - przekazało zbrojne ramię Hamasu w poniedziałek. Oświadczenie ugrupowania wydano po pogrzebie palestyńskich bojowników, którzy zginęli dzień wcześniej w wyniku operacji izraelskiej armii w Strefie Gazy.

Atak na południowy Izrael potępił ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski.



Another barrage of missiles fired indiscriminately at civilian targets in southern #Israel. Poland strongly condemns this act of terror.@netanyahu@naftalibennett@IsraelinPoland@PLinIsrael@IsraelMFA — Marek Magierowski (@mmagierowski) 12 listopada 2018





Akcja izraelskich komandosów

Nie żyje kolejny Palestyńczyk. Rośnie tragiczny bilans protestów w Strefie Gazy Izraelscy... czytaj dalej » Rzecznik rządzącego w Strefie Gazy Hamasu poinformował w niedzielę wieczorem, że żołnierze izraelskich sił specjalnych wdarli się na głębokość trzech kilometrów w głąb Strefy Gazy. W pobliżu miejscowości Chan Junis Izraelczycy zabili dowódcę zbrojnego skrzydła Hamasu. Doszło tam też do wymiany ognia między nimi a Palestyńczykami.

Podczas ataków izraelskiego lotnictwa, które osłaniało odwrót żołnierzy sił specjalnych, zginęło kolejnych sześciu Palestyńczyków, a wielu zostało rannych.

W wydanym w niedzielę późnym wieczorem komunikacie izraelska armia przyznała, choć wcześniej temu zaprzeczała, że podczas operacji w Strefie Gazy zginął oficer sił specjalnych, a drugi został lekko ranny.

Według źródeł palestyńskich, zabity dowódca Hamasu był odpowiedzialny m.in. za ataki rakietowe na Izrael i ataki na izraelskich żołnierzy.

W reakcji na izraelską operację, w niedzielę późnym wieczorem ze Strefy Gazy wystrzelono w kierunku Izraela kilkanaście rakiet. Izraelska armia poinformowała, że system obrony przeciwrakietowej przechwycił co najmniej dwa pociski.