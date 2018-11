Zaatakował przechodniów nożem. Jego samochód stanął w płomieniach

Uzbrojony w nóż mężczyzna ranił w Melbourne na południu Australii trzy osoby, z czego jedną śmiertelnie. Atak jest traktowany jako akt terroryzmu - poinformowała australijska policja.

Do ataku doszło w godzinach popołudniowego szczytu w ruchliwej dzielnicy handlowej w centrum Melbourne, paraliżując tę część drugiego co do wielkości miasta Australii.

Zatrzymali "wyspecjalizowanego snajpera". Na czacie groził zabójstwem premiera Hiszpanii Funkcjonariusze... czytaj dalej » Jak przekazała policja, mężczyzna wysiadł z samochodu, po czym zaatakował trzech przechodniów. Samochód tymczasem stanął w płomieniach. Jedna z zaatakowanych osób zmarła na miejscu, pozostałe przewieziono do szpitala.

W związku ze zgłoszeniem o płonącym aucie, otrzymanym około godziny 16.20 czasu lokalnego (godzina 6.20 rano w Polsce) na miejsce zdarzenia wezwani zostali policjanci.

- Gdy wysiedli z radiowozu, zostali zaatakowani przez grożącego im mężczyznę wymachującego nożem - przekazał inspektor David Clayton. - W tym samym czasie przechodnie zaczęli krzyczeć, że ktoś został raniony nożem - dodał.

Funkcjonariusze postrzelili napastnika. W krytycznym stanie trafił do szpitala, gdzie wkrótce zmarł.

Policja przekazała, że miejsce incydentu zostało otoczone policyjnym kordonem i jest "zabezpieczane" przez jednostkę saperów.

Przedstawiciel policji stanu Wiktoria Graham Ashton podkreślił, że napastnik pochodził z Somalii i był już wcześniej znany australijskim służbom. We wraku jego spalonego samochodu znaleziono pozostałości butli z gazem. Nie podano tożsamości mężczyzny.

Jeden z dżihadystów

Odpowiedzialność za zamach wzięło organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie (IS). "Ten, który przeprowadził atak w Melbourne, jest jednym z bojowników Państwa Islamskiego i uczynił to w odpowiedzi na (wezwanie), by obrać za cel obywateli koalicji" - napisano w oświadczeniu, opublikowanym przez powiązaną z islamistami agencję Amak.

W sierpniu lider dżihadystów, Abu Bakr al-Bagdadi wezwał sympatyków IS, by "używali bomb, noży lub samochodów" w krajach, które są częścią kierowanej przez Stany Zjednoczone koalicji, mającej na celu ostateczne pokonanie samozwańczego kalifatu.

