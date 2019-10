Oskarżenia o brak policyjnej ochrony przed synagogą. "Niedbalstwo się gorzko zemściło"

Strzelanina przed synagogą w Halle. Nie żyją co najmniej dwie osoby

Video: Fakty TVN

Strzelanina przed synagogą w Halle. Nie żyją co najmniej...

Atak w Niemczech. Kilku uzbrojonych napastników próbowało wedrzeć się do synagogi w mieście Halle. Gdy im się to nie udało, zaczęli strzelać do ludzi na ulicy. Dwie osoby nie żyją. O atak podejrzewani są prawicowi ekstremiści. Trwa policyjna obława.

»