Waszyngton nakłada sankcje na Rosję. Odpowiedź na atak w Salisbury





Amerykańskie władze ustaliły, że Rosja użyła środka paralityczno-drgawkowego w ataku na byłego szpiega Siergieja Skripala w brytyjskim Salisbury - poinformował w środę Departament Stanu USA. W związku z tym zdecydowano się wprowadzić sankcje wobec Rosji.

"W następstwie użycia środka paralityczno-drgawkowego typu nowiczok w zamachu na życie obywatela Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego córki Julii Skripal, Stany Zjednoczone, w dniu 6 sierpnia 2018 roku, na mocy ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej oraz o jej eliminacji w działaniach zbrojnych z 1991 roku (CBW Act) uznały, że rząd Federacji Rosyjskiej użył broni chemicznej lub biologicznej z naruszeniem prawa międzynarodowego przeciwko własnym obywatelom" - napisano w oświadczeniu departamentu stanu.

Pierwsza transza wejdzie w życie 22 sierpnia i dotyczyć będzie "zakazu zezwoleń na eksport" do tego kraju dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego - podała telewizja NBC.



Jeśli Moskwa nie przedstawi zapewnień, że nie użyje broni chemicznej w przyszłości, i nie zgodzi się na inspekcje ONZ, to w trzy miesiące później wprowadzona zostanie druga transza sankcji.



Według NBC mogą one oznaczać "obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych, zawieszenie lotów Aerofłotu do USA oraz obniżenie prawie całego eksportu i importu".

Atak na Skripalów

4 marca 66-letni Siergiej Skripal - były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, w przeszłości skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - oraz towarzysząca mu 33-letnia córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy stracili przytomność przed centrum handlowym w Salisbury. Po kilku tygodniach opuścili szpital.

O próbę zabicia Skripalów przy użyciu nowiczoka władze brytyjskie oskarżyły Rosję, co doprowadziło do głębokiego kryzysu w relacjach między Londynem i Moskwą. Wielka Brytania wydaliła grupę rosyjskich dyplomatów, a w ślad za nią uczyniło to w geście solidarności ponad 20 państw. Rosja odrzuca oskarżenia i utrzymuje, iż zamach na Skripalów był prowokacją służb brytyjskich.