Piąta nazwa miasta w ciągu 60 lat. Sprzeciw jest karany

Policja w Kazachstanie zatrzymała w czwartek około 20 osób, które protestowały przeciw zmianie nazwy stolicy z Astany na Nursułtan. Nową nazwę ustanowiono na cześć Nursułtana Nazarbajewa, który we wtorek po blisko 30 latach rządów ustąpił ze stanowiska prezydenta.

Około 20 przeciwników zmiany nazwy zgromadziło się w czwartek rano przed budynkiem miejskich władz - poinformowała agencja Reutera. Pomiędzy zebranymi a osobą jawnie popierającą zmianę nazwy doszło do bójki. Do akcji wkroczyła policja i zatrzymała większość protestujących. Jak zauważa Reuters, w zamieszkanym przez około 18 mln ludzi Kazachstanie rzadko odbywają się demonstracje.

Stolica Kazachstanu już nie nazywa się Astana Parlament... czytaj dalej » Niektórzy mieszkańcy kraju opowiadają się przeciwko zmianie nazwy miasta po raz czwarty w ciągu zaledwie 60 lat. Od założenia w XIX wieku do 1961 roku miasto nazywało się Akmolińsk, później - Celinograd, a w latach 1992-1997 - Akmoła. Następnie Nazarbajew podjął decyzję o nazwaniu go Astaną, co w języku kazachskim oznacza stolicę. Obecnie miasto ma ponad milion mieszkańców.

W internecie utworzono petycję przeciwko zmianie nazwy na Nursułtan. Podpisało się pod nią już ponad 30 tys. osób. Autorzy petycji zauważają, że decyzji o zmianie nazwy nie konsultowano ze społeczeństwem.

Z inicjatywą dotyczącą zmiany nazwy wystąpił zaprzysiężony w środę p.o. prezydent Kasym-Żomart Tokajew. Oświadczył on również, że chce, by w Astanie stanął pomnik Nazarbajewa, jego portrety nadal wisiały we wszystkich państwowych urzędach, a główne ulice w stolicach obwodów nazwano jego imieniem.



W środę parlament Kazachstanu przyjął w drugim czytaniu ustawę przewidującą zmianę nazwy stolicy. By decyzja weszła w życie, dokument musi być jeszcze podpisany przez Tokajewa.

Źródło: Google Maps Nursułtan. Dawniej Astana