Prezydent Syrii Baszar al-Asad spotkał się w Damaszku z grupą rosyjskich parlamentarzystów, którym powiedział, że uderzenie Zachodu na jego kraj było aktem agresji. Chwalił także - jak relacjonują Rosjanie - sowieckie systemy rakietowe, dzięki którym miał odeprzeć atak. USA i Francja zaprzeczają, by którykolwiek z ich pocisków został zestrzelony.

Do spotkania w Damaszku doszło w niedzielę, ponad dobę po uderzeniu na trzy cele w Syrii przez Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię i tydzień po chemicznym ataku syryjskiego wojska w Dumie we Wschodniej Gucie.

Putin jednym głosem z prezydentem Iranu: ataki sprzeczne z prawem Prezydent Rosji... czytaj dalej » Rosja, jeden z najbliższych sojuszników Asada, potępiła atak.

Moskwa i Damaszek "prowadzą jedną wojnę"

"Trójstronna agresja przeciwko Syrii została wsparta przez kampanię dezinformacji" - przekazała w niedzielnym komunikacie po spotkaniu z rosyjską delegacją kancelaria Asada.

Rosyjscy parlamentarzyści w rozmowie z rosyjską agencją TASS opowiedzieli zaś o jego przebiegu.

- Z punktu widzenia prezydenta (Asada - red.), to była agresja i my podzielamy tę opinię - powiedział w rozmowie z TASS Siergiej Żelezniak, członek Komisji do Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej. Żelezniak powiedział, że Asad nie komentował wezwań amerykańskiego Departamentu Stanu do ujawnienia zapasów broni chemicznej.

Prezydent Syrii miał powiedzieć delegacji, że Moskwa i Damaszek "prowadzą jedną wojnę, nie tylko z terroryzmem", ale także chronią niepodległość państw.

Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona Video: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona14.04 | Syryjska telewizja państwowa pokazała w sobotę zdjęcia kompletnie zniszczonej placówki naukowo-badawczą w dzielnicy Barza w Damaszku. Według Pentagonu, wykorzystywana była do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej. W sobotę nad ranem została zaatakowana przez USA.

Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej Video: Reuters Odpalenie rakiety syryjskiej obrony przeciwlotniczej14.04 | Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Syrię. Dokonano ataku przy pomocy rakiet i samolotów. Część celów znajdowała się w Damaszku i okolicach. Mieszkańcy nagrali między innymi odpalenia rakiet obrony przeciwlotniczej.

Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw... Video: Reuters Syryjska obrona przeciwlotnicza zreagowała na atak państw...14.04 | Ponad 100 rakiet zrzuciły samoloty USA, Francji i Wielkiej Brytanii na cele w Syrii w odpowiedzi na potencjalne użycie broni chemicznej na przedmieściach Damaszku.

Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii Video: Reuters/MOD Brytyjskie myśliwce po nalotach w Syrii14.04 | Brytyjskie myśliwce wzięły udział w nalotach na cele w Syrii

Francuski atak z morza na Syrię Video: Reuters Francuski atak z morza na Syrię14.04 | Francuskie ministerstwo obrony opublikowało nagranie pokazujące odpalenie rakiet manewrujących na Syrię z pokładu fregaty znajdującej się na Morzu Śródziemnym. Nie podano ile ich wystrzelono, jakich i z jakiego okrętu. Najpewniej to pociski MdCN i jednostka typu Aquitaine, ponieważ tylko taki sprzęt w posiadaniu francuskiej marynarki mógłby do tego posłużyć. W przypadku Francuzów to pierwszy taki pokaz siły.

Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze Video: AP Tornada wracają z akcji. Nagranie z bazy na Cyprze14.04 | W ataku na Syrię brało udział również brytyjskie lotnictwo. Nagrano cztery maszyny wielozadaniowe Tornado startujące a po kilku godzinach lądujące w bazie RAF Akrotiri na Cyprze. Według brytyjskich mediów, odpalono z nich rakiety manewrujące Storm Shadow (brytyjska wersja francuskich SCALP ER, również użytych w tych nalotach przez francuskie maszyny Rafale).

Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Video: Reuters Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP14.04 | Francuskie władze udostępniły nagranie prezentujące nocny start czterech maszyn Rafale do ataku na Syrię. Pod ich skrzydłami widać podwieszone rakiety dalekiego zasięgu SCALP EG, które najpewniej zostały potem użyte do uderzenia.

Start Francuzów. Pod skrzydłami rakiety SCALP Wideo: Reuters TV Placówka badawcza Barzah doszczętnie zniszczona

Asad chwalił radzieckie systemy obrony, mówił o odparciu ataku

Prezydent Czech skrytykował uderzenie na Syrię i własny rząd: nie jesteście ministrami rządu USA Prezydent Czech... czytaj dalej » Parlamentarzyści mówili, że Asad był w "dobrym humorze" i nie przerywa pracy w Damaszku. Rosyjski parlamentarzysta Dmitrij Sablin powiedział, że prezydent Syrii przyjął zaproszenie do syberyjskiego Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Jugra. Nie wiadomo jednak, kiedy ta wizyta miałaby się odbyć.

Rosjanie twierdzili także, że na spotkaniu z nimi Asad chwalił radzieckie systemy rakietowe, które - jak informowali - pomogły odeprzeć atak Zachodu.

"Wczoraj widzieliśmy amerykańską agresję" - miał cytować niedzielne słowa Asada Sablin. "I byliśmy w stanie ją odeprzeć sowieckimi pociskami z lat 70." - miał dodać.

Na konferencji prasowej w sobotę przedstawiciel sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji generał Siergiej Rudskoj oświadczył, że syryjska obrona zdołała przechwycić 71 spośród 101 wystrzelonych przez Zachód pocisków.

Dodał, że atak odparto za pomocą radzieckich systemów S-125, S-200, Buk, Kub i Osa. Zapowiedział także, że Moskwa może powrócić do kwestii dostaw rakietowych systemów obrony powietrznej S-300 dla Syrii i innych państw w świetle ataków dokonanych przez kraje zachodnie na obiekty w Syrii.

W czasie niedzielnego spotkania temat S-300 nie miał być poruszony - twierdzi TASS, powołując się na parlamentarzystów.

USA i Francja dementują

Haley: USA szykują nowe sankcje wobec Rosji za wspieranie Asada Stany Zjednoczone... czytaj dalej » Pentagon potem zdementował te informacje, podając, że po pierwsze pocisków było 105, a po drugie żaden z nich nie został zestrzelony. Poinformował także, że trzy cele w Syrii - placówka badawcza, magazyn i bunkier - zostały z sukcesem zniszczone.

Także ministerstwo obrony Francji zdementowało doniesienia o rzekomym zestrzeleniu rakiet.

Połączone siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły nad ranem w sobotę serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej 7 kwietnia w Dumie we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku.

O ten atak kraje zachodnie oskarżają siły reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Siły zbrojne USA poinformowały, że celem bombardowań był wojskowy ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej, oraz bunkier i składy znajdujące się na zachód od miasta Homs (Hims).