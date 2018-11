Parlament nie wybrał premiera, musiał się rozwiązać. Przedterminowe wybory w Armenii

Video: TVN24 BiS

Erywań bez tajemnic. Sprawdź, ile kosztuje podróż do Armenii

03.03 | 728 złotych - tyle trzeba zapłacić za bilet lotniczy z Warszawy do Erywania. Nocleg na miejscu to zaś koszt od 12 do 602 złotych za dobę. Gdyby ktoś chciał postawić na zorganizowaną, trzynastodniową wycieczkę, to musi liczyć się z wydatkiem rzędu 3590 złotych. Tania jest za to komunikacja miejska, za jeden przejazd trzeba zapłacić około 80 groszy. Na miejscu warto spróbować shawarmę, czy dużego szaszłyka. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS

