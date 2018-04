Spotkanie lidera protestów w Armenii z przedstawicielem rządu odwołane

Video: Reuters TV

Tysiące ludzi na ulicach Erywania

18.04 | Co najmniej 10 tysięcy ludzi zebrało się we wtorek wieczorem w stolicy Armenii Erywaniu, by wyrazić protest przeciwko wybraniu przez parlament byłego prezydenta Serża Sarkisjana na nowego premiera z rozszerzonymi uprawnieniami - pisze AFP.

