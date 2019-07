Pozszywane ciała, ludzkie głowy i kończyny w wiadrach. Makabryczne odkrycie w Arizonie

Pozszywane ze sobą "w stylu Frankensteina" fragmenty różnych ciał, a w wiadrach ludzkie głowy i kończyny - takiego makabrycznego odkrycia dokonali funkcjonariusze FBI po wejściu do Biological Resource Center w Arizonie. Firma ta pozyskiwała zwłoki od rodzin, które przekazywały je w przekonaniu, że zostaną one wykorzystane do badań medycznych i w przyszłości przyczynią się do pokonania różnych chorób. Trwa proces sądowy w tej sprawie.