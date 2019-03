Pięciolatek zgubił się na pustyni. Spędził sam niemal dobę, przeszedł ponad 20 kilometrów

Bawił się z mamą podczas wycieczki rodzinnej. Nagle odbiegł od rodziny i się zgubił. Pięcioletni Benjamin spędził sam blisko dobę na pustynnym terenie w zachodniej Argentynie, gdzie żyją między innymi pumy i skorpiony. Gdy go znaleziono, był lekko odwodniony. We wtorek wypuszczono go ze szpitala. Argentyńskie media piszą o "cudzie Benjamina".