Arcybiskup Vigano znów atakuje papieża. Szybka odpowiedź z Włoch

Video: tvn24

"Polska i Świat". Papież wzywa biskupów z całego świata

14.09 | Papież wzywa do siebie biskupów z całego świata, bo po skandalach pedofilskich wzrasta presja na Kościół, a świątynie pustoszeją. Duchowni zaczynają zauważać, że problem pedofilii nie dotyczy tylko Irlandii, Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. Dotyczy także Polski. Co usłyszą i co powiedzą papieżowi polscy biskupi?

»