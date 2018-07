Zataił przypadek pedofilii, "nie okazał skruchy ani żalu". Rok aresztu domowego dla arcybiskupa





Arcybiskup Adelajdy i były przewodniczący Konferencji Episkopatu Australii Philip Wilson został skazany na 12 miesięcy aresztu domowego za zatajenie w latach 70. przypadków seksualnego wykorzystywania dziecka przez innego księdza.

Arcybiskup Wilson jest najwyższym rangą hierarchą katolickim, który został skazany za to przestępstwo - pisze BBC, dodając, że Wilson dostał maksymalny wymiar kary 12 miesięcy pozbawienia wolności, ale sąd nakazał osadzenie Wilsona w "areszcie domowym", co oznacza, że uniknie on więzienia. Po sześciu miesiącach będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe.

Sędzia Robert Stone z Newcastle w Nowej Południowej Walii powiedział, że hierarcha "nie okazał skruchy ani żalu".



W maju abp Wilson został uznany za winnego zatajenia przed wielu laty przypadków seksualnego wykorzystywania dziecka przez innego księdza. 67-letni dziś hierarcha został oskarżony o ukrycie poważnego przestępstwa popełnionego przez księdza Jamesa Fletchera, o czym dowiedział się w 1976 roku, gdy był wikariuszem w jednej z parafii w stanie w Nowa Południowa Walia.



Obrońcy Wilsona argumentowali, że nie wiedział on, iż ksiądz Fletcher wykorzystywał seksualnie chłopca. W 2004 roku Fletcher został uznany za winnego dziewięciu przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci i w 2006 roku zmarł w więzieniu. W grudniu 2017 r. wyszło na jaw, że abp Wilson ma wczesne stadium choroby Alzheimera.



Wilson nie zrezygnował z funkcji arcybiskupa mimo rezygnacji z obowiązków, gdy sąd uznał go za winnego.

Źródło: EPA/DARREN PATEMAN/PAP Arcybiskup Wilson skazany na 12 miesięcy aresztu domowego

Problem Kościoła

W ubiegłym roku w Australii dobiegło końca pięcioletnie śledztwo w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci m.in. przez duchownych różnych wyznań. Rząd nakazał przeprowadzenie dochodzenia w związku z pojawiającymi się zarzutami, że księża pedofile byli chronieni przez swych zwierzchników, którzy przenosili ich z parafii do parafii.



Podczas śledztwa ustalono, że 7 proc. katolickich księży pracujących w Australii od 1950 do 2010 roku było oskarżanych o przestępstwa seksualne na dzieciach i że w ciągu 35 lat prawie 1100 osób złożyło skargi dotyczące molestowania seksualnego dzieci przeciwko Kościołowi anglikańskiemu.