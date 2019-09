Saudowie "prowadzą eksperymenty z dwoma reaktorami atomowymi"

Krajowy program energetyki jądrowej, który Rijad zamierza rozwinąć w kolejnych latach, będzie oznaczał starania królestwa o wzbogacanie uranu - przekazał w poniedziałek minister energetyki Arabii Saudyjskiej Abdul al-Aziz ibn Salman.

Rijad już wcześniej zapowiadał, że poprzez użycie uranu chce zróżnicować swój miks energetyczny. Problem polega jednak na tym, że wzbogacanie uranu potencjalnie umożliwia wykorzystanie tego metalu do celów militarnych, a jest to główna przyczyna obaw Zachodu i państw Bliskiego Wschodu co do programu atomowego innej regionalnej potęgi - Iranu.

Książę nowym ministrem energetyki w Arabii Saudyjskiej Abd-al-Aziz ibn... czytaj dalej » - Ostrożnie posuwamy się naprzód (...), prowadzimy eksperymenty z dwoma reaktorami atomowymi - powiedział saudyjski minister na konferencji energetycznej w Abu Zabi, odnosząc się do przetargu, jaki Arabia Saudyjska zamierza ogłosić na budowę tych dwóch obiektów.

Według słów ibn Salmana królestwo chce mieć kontrolę docelowo nad całym cyklem paliwa jądrowego, w tym produkcją i wzbogacaniem uranu.

Rozpisanie saudyjskiego przetargu oczekiwane jest w 2020 roku. W rozmowy wstępne na temat projektu, którego koszt szacowany jest na wiele miliardów dolarów, zaangażowane są koncerny ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Korei Południowej, Chin i Francji.

Kwestia wzbogacania uranu przez Rijad może okazać się trudna dla zaakceptowania dla USA, zwłaszcza odkąd w 2018 roku saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman oświadczył, że jego kraj zbuduje broń atomową, jeśli uczyni to Iran - rywal Rijadu w walce o wpływy w regionie.

Arabia Saudyjska poparła politykę wywierania "maksymalnej presji" na Iran, realizowaną przez prezydenta USA Donalda Trumpa, od kiedy w maju 2018 r. wycofał on USA z międzynarodowego porozumienia w sprawie irańskiego programu atomowego.

Zazwyczaj udział firm z USA w takim przetargu byłby możliwy tylko wówczas, gdyby władze saudyjskie podpisały z Waszyngtonem zobowiązanie do wyłącznie pokojowego wykorzystywanie technologii jądrowej. Wymaga tego amerykańska ustawa o energii atomowej (United States Atomic Energy Act).

Przedstawiciele władz w Rijadzie deklarują, że nie podpiszą porozumienia, które pozbawiałoby ich kraj możliwości wzbogacania uranu lub ponownego wykorzystywania wypalonego paliwa jądrowego.