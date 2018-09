Egipcjanin zjadł śniadanie z Saudyjką. Został zatrzymany

Pozostałe informacje

Komisja Europejska zaproponowała zmianę prawa Unii Europejskiej, by umożliwić nakładanie sankcji na partie za bezprawne... czytaj dalej »

Odtwórz: "Nie możemy być naiwni: istnieją siły, które chcą zakłócić wybory do Parlamentu Europejskiego"

11:07

Odtwórz: Wysadził się w tłumie demonstrantów. Dziesiątki zabitych

Do 68 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zamachu samobójczego, do którego doszło we wtorek w prowincji Nangarhar na wschodzie... czytaj dalej »